У Кривому Розі після мамопластики померла 22-річна дівчина: стали відомі результати судмедекспертизи

У червні у Кривому Розі розгорівся скандал через смерть 22-річної Аліни Мухіної.

Відомо, що дівчина 13 червня зробила мамопластику у відомого в місті хірурга Якова Яковіді. Але невдовзі пацієнтка померла. Родичі Аліни звинувачують у смерті їхньої близької людини лікаря. Сам медик звинувачення заперечує.

Як ми писали раніше, Аліна поїхала додому після операції вже 14 червня. Дівчина скаржилася на біль, але лікар та подруги її запевнили, що так буває і на третій день їй стане легше. Проте пацієнтці не ставало краще – вона ледве ходила та скаржилася на біль в грудях. У суботу, 17 червня, Аліна звернулася зі скаргами до свого хірурга. Поруч була мама, яка наполягала, щоб дочці зробили УЗД, але лікар ніби-то відмовив та сказав приїхати в понеділок.

Коли Аліна приїхала до лікарні знову, то не могла дістатися до палати сама. Тому в приміщення її завозили на каталці. За словами рідних дівчини, їй зробили ще одну операцію. Наступного дня стан Аліни погіршився та її перевели до реанімації. У неї почали відмовляти органи. Не працювали печінка, нирки, легені. Лікарі вирішили ввести дівчину в штучну кому. Хірурги провели третю операцію та прибрали імпланти, але вже було пізно. Увечері 22 червня серце дівчини зупинилося.

Попередньо зазначалося, що пацієнтка померла через отруєння організму медичними препаратами.

Нещодавно стали відомі результати судово-медичної експертизи.

Про це повідомляє видання “Свої”.

За висновками судмедекспертів, смерть Аліни Мухіної настала внаслідок септичного ураження, яке ускладнилося розвитком поліорганної недостатності. Якщо простими словами, у пацієнтки Якова Яковіді почали гнити післяопераційні рани на грудях та відмовляти внутрішні органи. Ознак ускладнень від гострого отруєння медикаментами, про яке казали раніше, не виявили.

Крім того, патологоанатом наполягає на проведенні комісійної експертизи. На його думку, деякі результати аналізів під час стаціонарного лікування Аліни викликають сумніви.

Для усунення, на мою думку, виявлених протиріч з діагнозом та деякими медичними даними стаціонарного хворого, для встановлення причинних зв’язків між оперативним втручанням, лікуванням та смертю потерпілої, вбачаю необхідність проведення комісійної експертизи, – зауважив патологоанатом.

За даними видання “Свої”, хірург Яков Яковіді продовжує оперувати.

Досудове слідство у справі триває.

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