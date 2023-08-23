У Кривому Розі піймали крадія-чепуруна, який поцупив 30 дезодорантів та зубну щітку

У Кривому Розі чоловік обікрав торговельний центр "МЕТРО" та поцупив річний запас дезодорантів.

Поліція охорони піймала криворіжця, який поцупив з гіпермаркету товару на 5 тисяч гривень.

Помітили крадія продавці, завдяки камерам відеонагляду, і відразу натиснули тривожну кнопку. Через декілька хвилин чоловіка затримали. Він намагався поцупити 5 пачок дезодоранту, де було по 6 штук антиперспірантів в кожній із них, та електричну зубну щітку.

Ти не ти, коли спітнілий, але крадій так і не зміг пояснити навіщо йому річний запас дезодорантів.

Крадія-чепуруна забрали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі затримали жінку, яка поцупила туалетну воду з “Єви”.

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