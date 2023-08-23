У Кривому Розі піймали крадія-чепуруна, який поцупив 30 дезодорантів та зубну щітку

Поліція охорони піймала криворіжця, який поцупив з гіпермаркету товару на 5 тисяч гривень.
Помітили крадія продавці, завдяки камерам відеонагляду, і відразу натиснули тривожну кнопку. Через декілька хвилин чоловіка затримали. Він намагався поцупити 5 пачок дезодоранту, де було по 6 штук антиперспірантів в кожній із них, та електричну зубну щітку.
Ти не ти, коли спітнілий, але крадій так і не зміг пояснити навіщо йому річний запас дезодорантів.
Крадія-чепуруна забрали правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі затримали жінку, яка поцупила туалетну воду з “Єви”.
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