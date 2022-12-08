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У Кривому Розі під лід провалилася 12-річна дівчинка

Сьогодні 21:15
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У Кривому Розі 12-річна дівчинка гуляла на льоду та провалилася.

Новости Днепра про У Кривому Розі під лід провалилася 12-річна дівчинка

У Покровському районі 7 грудня дівчинка гуляла на льоду на відстані близько 20 метрів від берега та провалилася у воду. Її змогли врятувати очевидці події ще до приїзду рятувальників.

Але деякі випадки таких прогулянок – смертельні. На початку грудня у селі Голубівка Новомосковського району рятувальники дістали з води тіло 36-річного чоловіка.

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