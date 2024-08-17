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У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка

Сьогодні 10:45
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У місті Кривий Ріг надзвичайники виявили чоловіка без ознак життя.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вчора пізно ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Алексєєнка Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м. Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя, 1955 року народження, — йдеться у дописі рятувальників.

Пожежу вдалося загасити за одну годину. На місці працювали 12 рятувальників. 

Сьогодні ми писали про те, що сили ППО вночі збили у небі над Дніпропетровщиною 2 шахеди.

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Новости Днепра про У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловікаУкраїнська

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