У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вчора пізно ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Алексєєнка Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м. Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя, 1955 року народження, — йдеться у дописі рятувальників.
Пожежу вдалося загасити за одну годину. На місці працювали 12 рятувальників.
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