У Кривому Розі перевіряють суди через масові повідомлення про замінування

У Кривому Розі на Дніпропетровщині перевіряють інформацію про замінування судів.

У Кривому Розі 23 серпня на електроні пошти чотирьох районних судів надійшли листи с погрозами про мінування установ, пише видання “Свої”.

Перший лист надійшов до Дзержинського райсуду, а за годину повідомлення про замінування надіслали до Тернівського, Центрально-Міського та Саксаганського.

Працівників та відвідувачів евакуювали на час проведення перевірки. На місцях працюють вибухотехніки та рятувальники.

Варто зауважити, що повідомлення про замінування судів надійшли і до установ в інших містах України. У Дніпрі поки що тихо.