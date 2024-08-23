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У Кривому Розі перевіряють суди через масові повідомлення про замінування

Сьогодні 12:02
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині перевіряють інформацію про замінування судів.

Новости Днепра про У Кривому Розі перевіряють суди через масові повідомлення про замінування

У Кривому Розі 23 серпня на електроні пошти чотирьох районних судів надійшли листи с погрозами про мінування установ, пише видання “Свої”.

Перший лист надійшов до Дзержинського райсуду, а за годину повідомлення про замінування надіслали до Тернівського, Центрально-Міського та Саксаганського.

Працівників та відвідувачів евакуювали на час проведення перевірки. На місцях працюють вибухотехніки та рятувальники.

Варто зауважити, що повідомлення про замінування судів надійшли і до установ в інших містах України. У Дніпрі поки що тихо. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі перевіряють суди через масові повідомлення про замінуванняУкраїнська

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