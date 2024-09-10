У Кривому Розі перекинувся автомобіль: є постраждалі

Аварія сталася на перехресті вулиць Шепетівської та Високовольтної. Таксі Renault їхав по другорядній дорозі Шепетівської. Його у бік вдарив Opel, який їхав по головній дорозі Високовольтної. Після цього авто служби таксі перекинулося на бік. Постраждали двоє пасажирів перекинутого легковика.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал “На часі”.
Обидві автомобілі мають пошкодження. Серед постраждалих дружина водія та клієнтка, які були у салоні таксі Renault.
Водії автомобілів не постраждали. На місці працювали правоохоронці. Рух вулицею був перекритий.
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