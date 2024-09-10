У Кривому Розі перекинувся автомобіль: є постраждалі

У Кривому Розі в ДТП постраждали двоє людей.

Аварія сталася на перехресті вулиць Шепетівської та Високовольтної. Таксі Renault їхав по другорядній дорозі Шепетівської. Його у бік вдарив Opel, який їхав по головній дорозі Високовольтної. Після цього авто служби таксі перекинулося на бік. Постраждали двоє пасажирів перекинутого легковика.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал “На часі”.

Обидві автомобілі мають пошкодження. Серед постраждалих дружина водія та клієнтка, які були у салоні таксі Renault.

Водії автомобілів не постраждали. На місці працювали правоохоронці. Рух вулицею був перекритий.

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