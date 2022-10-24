У Кривому Розі пенсіонер вбив 38-річного чоловіка

Незабаром він переріс у бійку: 60-річний підозрюваний схопив ніж та вдарив незнайомця у груди. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер на місці.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Йому вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі пенсіонеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Сьогодні, 24 жовтня, о 05:05 на лінію «101» повідомили про…
Важлива інформація!
Вічна слава Герою!
Усе в нормі!