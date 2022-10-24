У Кривому Розі пенсіонер вбив 38-річного чоловіка

21 жовтня близько 17.00 на одній із вулиць Довгинцівського району Кривого Рогу між незнайомими чоловіками виник конфлікт.

Незабаром він переріс у бійку: 60-річний підозрюваний схопив ніж та вдарив незнайомця у груди. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер на місці.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Йому вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі пенсіонеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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