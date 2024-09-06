У Кривому Розі п’ятеро ділків створили власний шахрайський call-центр

У Кривому Розі судитимуть 5 учасників злочинної групи, які ошукували громадян за шахрайською схемою.

Два мешканці Кривого Рогу, залучивши ще трьох осіб, створили шахрайський call-центр.

Про це повідомили в прес-центрі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що зловмисники діяли за такою схемою: дзвонили громадянам та представлялися працівниками служби безпеки банку. Потім переконували в необхідності встановити мобільний додаток нібито задля захисту персональних даних.

Додаток дійсно існував, однак не для захисту даних клієнтів банку, а для того, аби отримувати доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Таким чином шахраї привласнили гроші 33 потерпілих з усієї країни, у тому числі військовослужбовця.

Повна сума збитків склала понад 2,2 мільйони гривень.

За фактами незаконного зберігання, поширення конфіденційної інформації про особу, шахрайства та несанкціанованого втручання в роботу інформаційних систем прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

Щодо обрання обвинуваченим запобіжного заходу наразі не повідомляється.

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