У Кривому Розі п’яний чоловік залишився без пальця, розбираючи гранату

до лікарні Кривого Рогу привезли чоловіка, у руках якого вибухнула граната.

Як виявилось, містянин розбирав запал до гранати у своїй квартирі на вулиці В’ячеслава Чорновола. В результаті він вибухнув просто в руках чоловіка.

Постраждалому поставили діагноз: акуботравма, травматична ампутація п’ятого пальця лівої долоні, осколкове поранення очей, численні поранення обличчя, а також гостра алкогольна інтоксикація. Черговий лікар Криворізької міської клінічної лікарні №2 повідомив про цей випадок у поліцію.

Джерело: Дніпро Оперативний

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