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У Кривому Розі п’яний чоловік бив пляшки зі спиртним в магазині

Сьогодні 19:39
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У місті Кривий Ріг затримали чоловіка у стані алкогольного сп'яніння.

Новости Днепра про У Кривому Розі п'яний чоловік бив пляшки зі спиртним в магазині

Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.

До поліції охорони надійшов сигнал “Тривога”. У магазині один з відвідувачів чинив протиправні дії.

Прибувши на місце події, нарядом був затриманий мешканець міста 1990 року народження, який перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив пляшки зі спиртними напоями, та намагався викрасти ще одну пляшку, — йдеться у дописі.
Чоловіка у неадекватному стані затримали та передали прибулій СОГ.
 
Про офіційні звинувачення чи підозру не повідомлялось.
 
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