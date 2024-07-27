У Кривому Розі п’яний чоловік бив пляшки зі спиртним в магазині

Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.
До поліції охорони надійшов сигнал “Тривога”. У магазині один з відвідувачів чинив протиправні дії.
Прибувши на місце події, нарядом був затриманий мешканець міста 1990 року народження, який перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив пляшки зі спиртними напоями, та намагався викрасти ще одну пляшку, — йдеться у дописі.
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