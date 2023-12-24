Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі на водоймі знайшли гранати

Сьогодні 15:34
просмотров

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на Спаській знайшли вибухові предмети.

Новости Днепра про У Кривому Розі на водоймі знайшли гранати

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

У водоймі просто у пакеті лежало декілька гранат.

Небезпечний згорток побачив випадковий перехожий і одразу зателефонував до поліції.

За попередньою інформацією, правоохоронці вилучили 3 корпуси гранати Ф1 та 3 запала до неї.

Як гранати потрапили до водойми будуть з’ясовувати спеціалісти та вибухотехніки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі на водоймі знайшли гранатиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Комерційний директор Дніпра-1 висловився про майбутні трансфери
Новини Дніпра
Сьогодні 14:58
Комерційний директор Дніпра-1 висловився про майбутні трансфери

Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман висловився про можливі майбутні трансфери…

Дніпрянина засудили за вплив на працівників ТЦК СП
Новини Дніпра
Сьогодні 13:57
Дніпрянина засудили за вплив на працівників ТЦК СП

Мешканця Дніпра засудили за вплив на працівників ТЦК.

У Нікополі через ворожий обстріл чоловік отримав поранення
Новини Дніпра
Сьогодні 12:38
У Нікополі через ворожий обстріл чоловік отримав поранення

Вчора, 23 грудня, під обстрілами окупантів були перебували місто Нікополь, Марганецька…

Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні
Новини Дніпра
Сьогодні 11:43
Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні

Ярослава Магучіх увійшла в десятку найкращих спортсменів 2023 року за…

Наверх