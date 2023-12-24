У Кривому Розі на водоймі знайшли гранати

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.
У водоймі просто у пакеті лежало декілька гранат.
Небезпечний згорток побачив випадковий перехожий і одразу зателефонував до поліції.
За попередньою інформацією, правоохоронці вилучили 3 корпуси гранати Ф1 та 3 запала до неї.
Як гранати потрапили до водойми будуть з’ясовувати спеціалісти та вибухотехніки.
Читайте також:
Автор:
Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман висловився про можливі майбутні трансфери…
Мешканця Дніпра засудили за вплив на працівників ТЦК.
Вчора, 23 грудня, під обстрілами окупантів були перебували місто Нікополь, Марганецька…
Ярослава Магучіх увійшла в десятку найкращих спортсменів 2023 року за…