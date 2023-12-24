У Кривому Розі на водоймі знайшли гранати

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на Спаській знайшли вибухові предмети.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

У водоймі просто у пакеті лежало декілька гранат.

Небезпечний згорток побачив випадковий перехожий і одразу зателефонував до поліції.

За попередньою інформацією, правоохоронці вилучили 3 корпуси гранати Ф1 та 3 запала до неї.

Як гранати потрапили до водойми будуть з’ясовувати спеціалісти та вибухотехніки.

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