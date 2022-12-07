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У Кривому Розі на одному із підприємств від травм помер співробітник

Сьогодні 14:49
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У вівторок, 6 грудня, на підприємстві “АрселорМіттал Кривий Ріг” в залізничному цеху №2 транспортного департаменту стався нещасний випадок.

Новости Днепра про У Кривому Розі на одному із підприємств від травм помер співробітник

На жаль, у результаті помічник машиніста тепловоза отримав смертельні травми.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що вже створена комісія, яка проводить розслідування, щоб забезпечити безпечні умови праці на виробництві, а також встановити причини та обставини даного інциденту.

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Новости Днепра про У Кривому Розі на одному із підприємств від травм помер співробітникУкраїнська

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