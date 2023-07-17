У Кривому Розі на “АрселорМіттал” під час роботи загинув працівник: що кажуть на підприємстві

Представники "АрселорМіттал" офіційно підтвердили загибель робітника на підприємстві.

15 липня під час капітального ремонту доменної печі №6 загинув чоловік. Він звалився з висоти 8 метрів та отримав смертельні травми. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці “Арселору” на Facebook.

Загиблий був працівником підрядної організації. Як зауважили представники підприємства, наразі створена комісія, яка розслідує цей інцидент.

Наразі створена комісія, яка проводить розслідування, щоб забезпечити безпечні умови праці на виробництві, а також встановити причини та обставини даного інциденту. Висловлюємо співчуття родині загиблого, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що у Кривому Розі на найбільшому підприємстві гірничо-металургійного комплексу України “АрселорМіттал” знайшли труп чоловіка.

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