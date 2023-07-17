Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі на “АрселорМіттал” під час роботи загинув працівник: що кажуть на підприємстві

У Кривому Розі на “АрселорМіттал” під час роботи загинув працівник: що кажуть на підприємстві

Сьогодні 14:10
просмотров

Представники "АрселорМіттал" офіційно підтвердили загибель робітника на підприємстві.

Новости Днепра про У Кривому Розі на

15 липня під час капітального ремонту доменної печі №6 загинув чоловік. Він звалився з висоти 8 метрів та отримав смертельні травми. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці “Арселору” на Facebook. 

Загиблий був працівником підрядної організації. Як зауважили представники підприємства, наразі створена комісія, яка розслідує цей інцидент. 

Наразі створена комісія, яка проводить розслідування, щоб забезпечити безпечні умови праці на виробництві, а також встановити причини та обставини даного інциденту. Висловлюємо співчуття родині загиблого, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що у Кривому Розі на найбільшому підприємстві гірничо-металургійного комплексу України “АрселорМіттал” знайшли труп чоловіка.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі на Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Є загиблий та травмована дитина: у Кривому Розі п’яний водій врізався в автобус та автівку
Новини Дніпра
Сьогодні 10:56
Є загиблий та травмована дитина: у Кривому Розі п’яний водій врізався в автобус та автівку

Близько 20:00 16 липня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП.

Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси
Новини Дніпра
Вчора 18:29
Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси

У неділю, 16 липня, на трасі Кривий Ріг-Кропивницький сталася масштабна…

У Кривому Розі на “АрселорМіттал” знайшли мертвого працівника: що відомо
Вчора 09:20
У Кривому Розі на “АрселорМіттал” знайшли мертвого працівника: що відомо

У Кривому Розі на найбільшому підприємстві гірничо-металургійного комплексу України "АрселорМіттал"…

Через нічні прильоти відтепер не працює відділ Міграційної служби в Кривому Розі
Новини Дніпра
14.07.2023 17:13
Через нічні прильоти відтепер не працює відділ Міграційної служби в Кривому Розі

У ніч на 14 липня Кривий Ріг пережив атаку безпілотниками.

Наверх