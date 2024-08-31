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  • У Кривому Розі мешканці гуртожитку перекрили дорогу через відключення світла

У Кривому Розі мешканці гуртожитку перекрили дорогу через відключення світла

Сьогодні 12:23
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У місті Кривий Ріг містяни перекрили дорогу по вулиці Миколи Світальського.

Новости Днепра про У Кривому Розі мешканці гуртожитку перекрили дорогу через відключення світла

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

Мешканці гуртожитку протестують через відключення світлу. У людей нема електроенергії з вчорашнього дня.

Новости Днепра про У Кривому Розі мешканці гуртожитку перекрили дорогу через відключення світла

Причина не в екстрених знеструмленнях, а у боргу гуртожитку. Сума – 76 тисяч грн. За словами голови ОСББ, такий борг виник після підвищення тарифів на світло. У людей просто немає можливості сплачувати такі великі рахунки, — йдеться у дописі.

Мешканці звернулися до компанії ДТЕК з проханням відтермінувати та реструктуризувати борг.

Поки що ці переговори не привели до результатів.

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