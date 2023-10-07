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У Кривому Розі матір з коханцем знімала порно ролики з 3-річною донькою

Сьогодні 20:04
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Моторошна історія трапилась у місті Кривий Ріг. Рідна матір знімала порно відео зі своєю 3-річною донькою.

Новости Днепра про У Кривому Розі матір з коханцем знімала порно ролики з 3-річною донькою

Про це повідомляє видання “Свої” із посиланням на власні джерела.

Рідна мати знімала порно ролики зі своїм коханцем, в якому примушувала зніматись власну 3-річну дитину.

За попередньої інформації, у багатодітної жінки четверо малюків – одного року, двох, трьох і чотирьох.

З “горе-батьками” проживають усі діти, окрім старшого, який живе із бабусею.

Медичний аналіз показав, що у дитини числені травми та пошкодження органів. За свої страшні відео підозрювані отримали декілька тисяч доларів.

Оперативники затримали жінку за статтею 208 ККУ. Правоохоронці зараз намагаються встановити особу людини, яка придбала відеоролики. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі матір з коханцем знімала порно ролики з 3-річною донькоюУкраїнська

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