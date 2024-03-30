У Кривому Розі мародер обкрадав будинки, які постраждали від “прильотів”

У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали мародера.

Зухвалого зловмисника піймали поліціянти Кривого Рогу.

Як розповіли правоохоронці, 20-річний молодик, скориставшись відсутністю господарів, проникав до пошкоджених внаслідок обстрілів РФ приватних будинків та викрадав звідти цінне майно.

Молодик встиг обібрати щонайменше три будинки. Районні поліціянти викрили зловмисника. Це місцевий 20-річний житель.

Правоохоронці кажуть, що вкрадені речі чоловік продавав. Наразі перевіряють інформацію про причетність молодика до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території міста.

Слідчі повідомили мародеру про підозру. Нині він під вартою.

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