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  • У Кривому Розі мародер обкрадав будинки, які постраждали від “прильотів”

У Кривому Розі мародер обкрадав будинки, які постраждали від “прильотів”

Сьогодні 09:32
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали мародера.

Новости Днепра про У Кривому Розі мародер обкрадав будинки, які постраждали від

Зухвалого зловмисника піймали поліціянти Кривого Рогу.

Як розповіли правоохоронці, 20-річний молодик, скориставшись відсутністю господарів, проникав до пошкоджених внаслідок обстрілів РФ приватних будинків та викрадав звідти цінне майно.

Молодик встиг обібрати щонайменше три будинки. Районні поліціянти викрили зловмисника. Це місцевий 20-річний житель. 

Правоохоронці кажуть, що вкрадені речі чоловік продавав. Наразі перевіряють інформацію про причетність молодика до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території міста.

Слідчі повідомили мародеру про підозру. Нині він під вартою. 

Новости Днепра про У Кривому Розі мародер обкрадав будинки, які постраждали від

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