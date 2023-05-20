У Кривому Розі малюк випав з балкону

Нещасний випадок стався вчора ввечері.

У п’ятницю, 19 травня, у Кривому Розі малюк випав з балкону. Про це повідомляє місцеве видання Свої.

Інцидент стався ввечері на вулиці Героїв АТО. Відомо, що дитина випала з балкону на третьому поверсі.

На місце події оперативно приїхали медики, які забрали хлопчика віком 1 рік та 7 місяців до лікарні. Попередньо, у дитини струс головного мозку, але обійшлося без серйозних травм, тому його життю вже нічого не загрожує.

Відомо, що малюка виховує батько, але чоловік зараз служить у лавах ЗСУ та самостійно виховує шістьох дітей, бо його дружина померла. Коли він на роботі, за дітьми дивляться родичі.

За словами сусідів, багатодітна родина благополучна, батько добре виховує своїх дітей.

Зауважимо, за чотири місяці шестеро дітей випали з вікон у Дніпрі та області. На жаль, 3-річний хлопчик, який звалився з вікна на вулиці Князя Володимира Великого, помер.

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