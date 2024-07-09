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У Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати дитину та побив її

Сьогодні 15:06
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У Кривому Розі літній чоловік побив 12-річного хлопчика та намагався зґвалтувати його.

Новости Днепра про У Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати дитину та побив її

Злочин стався на вулиці Пісочній. Хлопчик прийшов додому в синцях та поскаржився матері, що його побив літній чоловік та намагався зґвалтувати. Мама постраждалого одразу викликала поліцію та швидку. Дитину госпіталізували до лікарні на медичне освідування.

За словами рідних хлопчика, злочин міг скоїти 60-річний знайомий чоловік, у якого родина винаймала житло, повідомляє “На Часі”.

Однак чоловік все заперечує. Наразі він знаходиться у райвідділку поліції. Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

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Новости Днепра про У Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати дитину та побив їїУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати дитину та побив їїРусский

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