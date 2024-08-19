У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

Чоловік вкрав товар з прилавком магазину, а потім спробував втекти, розбивши скло вхідних дверей, розповіла Поліція охорони Кривого Рогу, чиї співробітники затримали крадія.
Як повідомили у Криворізькому МВ УПО, на пульт централізованого спостереження надійшло повідомлення “Тривога” з магазину, що перебуває під охороною. На місце події прибув черговий наряд реагування і затримав крадія. Ним виявився 40-річний мешканець Кривого Рогу.
Як розповіли працівники, чоловік забрав товар не заплативши, і вже хотів виходити з магазину, але його помітили продавці, тому криворіжець чимдуж побіг на вихід, розбивши скло дверей, через що ледь себе не поранив.
Після приїзду охоронців, порушника затримали передали слідчо-оперативній групі Криворізького районного управління поліції для встановлення всіх обставин.
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