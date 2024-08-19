Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

Сьогодні 21:36
просмотров

У Кривому Розі чоловік розбив скляні двері, коли кинувся навтьоки з магазину зі вкраденими товарами.

Новости Днепра про У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

Чоловік вкрав товар з прилавком магазину, а потім спробував втекти, розбивши скло вхідних дверей, розповіла Поліція охорони Кривого Рогу, чиї співробітники затримали крадія.

Як повідомили у Криворізькому МВ УПО, на пульт централізованого спостереження надійшло повідомлення “Тривога” з магазину, що перебуває під охороною. На місце події прибув черговий наряд реагування і затримав крадія. Ним виявився 40-річний мешканець Кривого Рогу.

Як розповіли працівники, чоловік забрав товар не заплативши, і вже хотів виходити з магазину, але його помітили продавці, тому криворіжець чимдуж побіг на вихід, розбивши скло дверей, через що ледь себе не поранив.

Після приїзду охоронців, порушника затримали передали слідчо-оперативній групі Криворізького районного управління поліції для встановлення всіх обставин.

Новости Днепра про У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

Новости Днепра про У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

Новости Днепра про У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через скло

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через склоУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі крадій ледь не розбив лоба, коли намагався втекти з магазину через склоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі врятували кішку, яка п’ять діб пробула на верхівці височенного дерева
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:57
    У Дніпрі врятували кішку, яка п’ять діб пробула на верхівці височенного дерева

    У Дніпрі врятували кицю, яка п'ять діб просиділа на височенному…

    У небі над Дніпром зійшов Супермісяць (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:59
    У небі над Дніпром зійшов Супермісяць (ФОТО)

    Величезний Місяць зійшов над Дніпром.

    У селищі поблизу Дніпра ексв’язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спала
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:01
    У селищі поблизу Дніпра ексв’язень заліз до чужого будинку та забрав всі гроші, поки власниця спала

    На Дніпропетровщині ексв'язень пробрався до будинку, поки господарка була вдома.

    Ексбухгалтерка ліцею на Дніпропетровщині нарахувала собі та колегам зайвий 1 млн грн зарплати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:20
    Ексбухгалтерка ліцею на Дніпропетровщині нарахувала собі та колегам зайвий 1 млн грн зарплати

    За фінансові махінації судили ексбухгалтерку ліцею на Дніпропетровщині.

    Наверх