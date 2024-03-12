У Кривому Розі горять два будинки, понад 30 поранених, під завалами є люди: Зеленский показав відео з місця атаки

Вогонь досі гасять, а рятувальники шукають людей, які можуть бути під завалами.

Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі, повідомив Володимир Зеленський. Внаслідок атаки на місто ввечері 12 березня двоє людей загинуло.

Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким, – написав президент у своєму телеграм-каналі.

Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно, зауважив Зеленський.

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих через атаку на Кривий Ріг дітей. Ще 33 потерпілих звернулися за медичною допомогою. П’ятеро з них – важкі. Це попередні дані.

У місті зайнялися два будинки – п’яти та дев’ятиповерхівка.

Раніше виконком міської ради Кривого Рогу повідомляв про три влучання ракет у місті. Штаб допомоги людям розгорнули на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питання, повідомили посадовці.

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