У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ноги

У Дніпропетровській області безпритульний пес вкусив жінку.

пише видання Свої. Жінка йшла вулицею, коли тварина зненацька на неї накинулася. На 44-му кварталі у Кривому Розі безпритульний пес вчепився в ногу пенсіонерці та відгриз шматок литки,видання Свої. Жінка йшла вулицею, коли тварина зненацька на неї накинулася.

Постраждала звернулася до КП “Центр поводження з безпритульними тваринами”. Там їй пообіцяли забрати пса з вулиці та вакцинувати його від сказу. Наразі жінка перебуває під наглядом. Попереду на неї чекає досить тривале лікування.

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