У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ноги
У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ноги
Сьогодні 14:44
просмотров
У Дніпропетровській області безпритульний пес вкусив жінку.
На 44-му кварталі у Кривому Розі безпритульний пес вчепився в ногу пенсіонерці та відгриз шматок литки, пише видання Свої. Жінка йшла вулицею, коли тварина зненацька на неї накинулася.
Постраждала звернулася до КП “Центр поводження з безпритульними тваринами”. Там їй пообіцяли забрати пса з вулиці та вакцинувати його від сказу. Наразі жінка перебуває під наглядом. Попереду на неї чекає досить тривале лікування.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"