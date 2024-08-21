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У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ноги

Сьогодні 14:44
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У Дніпропетровській області безпритульний пес вкусив жінку. 

Новости Днепра про У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ноги

На 44-му кварталі у Кривому Розі безпритульний пес вчепився в ногу пенсіонерці та відгриз шматок литки, пише видання Свої. Жінка йшла вулицею, коли тварина зненацька на неї накинулася.
 
Постраждала звернулася до КП “Центр поводження з безпритульними тваринами”. Там їй пообіцяли забрати пса з вулиці та вакцинувати його від сказу. Наразі жінка перебуває під наглядом. Попереду на неї чекає досить тривале лікування. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ногиУкраїнська

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