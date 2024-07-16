У Кривому Розі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху: що з дитиною

У Кривому Розі вчора, 15 липня, дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Трагедія сталася ввечері на вулиці Кропивницького. Як стало відомо, дитину з чисельними травмами доправили до лікарні, його стан середньої тяжкості.
Причиною трагедії, ймовірно, стало відкрите в спеку вікно. Дитина вилізла на підвіконня, аби погратися, але впала донизу
У спеку без світла неможливо сидіти у квартирі з зачиненими вікнами, але батьки, будьте пильнішими в цей час.
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