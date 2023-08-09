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  • У Кривому Розі двох дітей повернули на виховання батьку-пияку: подробиці

У Кривому Розі двох дітей повернули на виховання батьку-пияку: подробиці

Сьогодні 18:21
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Днями служба у справах дітей повернула батьку-одинаку, який має проблеми з алкоголем, двох малолітніх дітей.

Новости Днепра про У Кривому Розі двох дітей повернули на виховання батьку-пияку: подробиці

Про це повідомили в Службі у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної ради Кривого Рогу. 

Двох дітей повернули батьку-одинаку, який має проблеми з алкоголем. Таке рішення ухвалили під час засідання спеціальної комісії.

Його дружина та мама двох дітей загинула ще в 2020 році. З того часу батько самотужки піклувався про них. Після смерті жінки, чоловік мав офіційно зареєструвати сина та доньку на своє прізвище, але за три роки так і не зробив цього, тому йому довелося підтверджувати своє батьківство через суд. 

Батьківство підтвердили, але соцслужби засумнівалися в тому, що чоловік зможе піклуватися про дітей, адже має проблеми з алкоголем і ніде не працює. Крім цього, за словами сусідів, батько водить додому сумнівних людей. 

Комісія все ж вирішила повернути дітей батькові. Про це дуже просила його донька, яка вважає, що тато зможе попіклуватися про неї та брата. 

Тепер чоловік має знайти роботу, налагодити побут та взаєморозуміння в сім’ї. Надалі родина залишиться на контролі в службі у справах дітей виконкому районної у місті ради.

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Новости Днепра про У Кривому Розі двох дітей повернули на виховання батьку-пияку: подробиціУкраїнська

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