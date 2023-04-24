У Кривому Розі до кінця травня працюватиме майже півсотні дитячих садочків

У Кривому Розі працюватиме майже півсотні дитсадків.

Про це розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

З 17 квітня в Кривому Розі розпочали роботу дитячі садочки. Втім, поки що в експериментальному режимі, тобто в форматі чергових груп. Працюють тільки ті заклади, де є укриття.

Станом на зараз, криворізькі діти ходять до 23 садочків міста, де відкрилося майже 70 чергових груп для вихованців віком від 4 до 6 років. До кінця травня хочуть відновити роботу ще в 20 закладах освіти.

Таким чином, у місті працюватиме 42 дитсадка.

Прийом дітей відбувається за згодою батьків та виключно у тих садочках, які мають відповідні укриття у самій будівлі, або в розташованій у безпосередній близькості школі й отримали дозвіл від ДСНС.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі анонсували відновлення роботи дитсадочків. А з 1 вересня за парти зможуть повернутися і школярі, але тільки в тих закладах, де є укриття.

Зазначимо, що в Дніпрі дитячі садочки та школи працюють в форматі онлайн. Нещодавно батьки почали поширювати петицію, з проханням відновили очне навчання в закладах освіти Дніпра.

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