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У Кривому Розі чули вибух під час тривоги: офіційний коментар

Сьогодні 17:24
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Не ігноруйте тривоги!

Новости Днепра про У Кривому Розі чули вибух під час тривоги: офіційний коментар

Сьогодні, 10 січня, у Кривому Розі під час тривоги, яка тривала з 16:40 до 17:15, чули вибух.

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Пізніше цю інформацію прокоментував Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Він написав, що все нормально, але поки без подробиць.

По вибуху, що чули. Без подробиць, але все нормально, – написав Вілкул.

Новости Днепра про У Кривому Розі чули вибух під час тривоги: офіційний коментар

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомо.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чули вибух під час тривоги: офіційний коментарУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чули вибух під час тривоги: офіційний коментарРусский

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