У Кривому Розі чули вибух під час тривоги: офіційний коментар

Сьогодні, 10 січня, у Кривому Розі під час тривоги, яка тривала з 16:40 до 17:15, чули вибух.
Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.
Пізніше цю інформацію прокоментував Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Він написав, що все нормально, але поки без подробиць.
По вибуху, що чули. Без подробиць, але все нормально, – написав Вілкул.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни почали атакувати Дніпропетровщину новими дронами-камікадзе з камерами нічного бачення: що відомо.
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