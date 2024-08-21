У Кривому Розі чоловік затяг двох дівчаток у підсобку магазину та розбещував їх

У Кривому Розі чоловік чоловік розбещував двох 9-річних дівчаток.

Злочин стався у Саксаганському районі міста 15 серпня. Відомо, що чоловік заманив двох 9-річних дівчаток у підсобку магазину і вчинив над ними наругу. Після цього, погрожував вбивством, якщо діти комусь про це розкажуть.

Діти повідомили про наругу над ними батькам лише вчора, 20 серпня. Мама однієї з постраждалих розповіла, що чоловіка вже затримала поліція. Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

За інформацією видання, розбещував дітей працівник магазину. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що на Дніпропетровщині батько декілька років ґвалтував власних доньок.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: