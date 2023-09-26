У Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта та забирав у людей майно

Криворіжець дурив людей та забирав у них майно, прикидаючись поліціянтом.

Як розповіли в обласній поліції, 43-річний криворіжець ходив по домівках людей та забирав у них цінні речі. Жертвами зловмисника стали чотири місцевих жителя. Свій “рейд” чоловік провів у Тернівському районі Кривого Рогу упродовж трьох днів.

Криворіжець представлявся співробітником поліції й просив віддати йому певне майно. Це були ноутбуки, побутова та інша техніка, інструменти. Чоловік переконував людей в тому, що ці речі перебувають у розшуку, як вкрадені, тому їх потрібно вилучити для перевірки.

Звичайно, ж ніякої перевірки не було, а речі криворіжець забирав собі.

26 вересня чоловіка затримали та оголосили про підозру за шахрайство та самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Подальшу долю чоловіка вирішить суд.

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