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  • У Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта та забирав у людей майно

У Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта та забирав у людей майно

Сьогодні 11:13
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Криворіжець дурив людей та забирав у них майно, прикидаючись поліціянтом.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта та забирав у людей майно

Як розповіли в обласній поліції, 43-річний криворіжець ходив по домівках людей та забирав у них цінні речі. Жертвами зловмисника стали чотири місцевих жителя. Свій “рейд” чоловік провів у Тернівському районі Кривого Рогу упродовж трьох днів.

Криворіжець представлявся співробітником поліції й просив віддати йому певне майно. Це були ноутбуки, побутова та інша техніка, інструменти. Чоловік переконував людей в тому, що ці речі перебувають у розшуку, як вкрадені, тому їх потрібно вилучити для перевірки. 

Звичайно, ж ніякої перевірки не було, а речі криворіжець забирав собі. 

26 вересня чоловіка затримали та оголосили про підозру за шахрайство та самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Подальшу долю чоловіка вирішить суд. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта та забирав у людей майноУкраїнська

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