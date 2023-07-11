У Кривому Розі чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся животом на кермо

Там на вулиці Панаса Мирного чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся черевною порожниною на кермо двоколісного.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:19.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що чоловік впав з велосипеда та травмувався. Внаслідок падіння кермо двоколісного проштрикнуло черевну порожнину та застрягло.
Медики не могли екстрено госпіталізувати травмованого чоловіка.
ДСНС-ники за допомогою електричного інструмента обережно зрізали кермо велосипеда та оперативно передали травмованого чоловіка працівникам “швидкої” для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані.
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