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У Кривому Розі чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся животом на кермо

Сьогодні 10:43
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У понеділок, 10 липня, у Кривому Розі стався нещасний випадок.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся животом на кермо

Там на вулиці Панаса Мирного чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся черевною порожниною на кермо двоколісного.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:19.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що чоловік впав з велосипеда та травмувався. Внаслідок падіння кермо двоколісного проштрикнуло черевну порожнину та застрягло.

Медики не могли екстрено госпіталізувати травмованого чоловіка.

ДСНС-ники за допомогою електричного інструмента обережно зрізали кермо велосипеда та оперативно передали травмованого чоловіка працівникам “швидкої” для подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся животом на кермоУкраїнська

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