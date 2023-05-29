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У Кривому Розі чоловік украв з ломбарду телефон

Сьогодні 14:28
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27 травня у Кривому Розі чоловік прийшов до ломбарду під приводом купівлі товару.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік украв з ломбарду телефон

Коли до приміщення зайшов інший клієнт, зловмисник скористався можливістю, схопив мобільний телефон та втік.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 32-річний місцевий житель. Його затримали.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік украв з ломбарду телефон

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тепер зловмисник може провести за ґратами до 10 років.

Триває досудове розслідування. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік украв з ломбарду телефонУкраїнська

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