У Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті у своєму ліжку

Про це повідомляє місцеве видання Свої.
У вівторок, 18 липня, у Покровському районі Кривого Рогу пролунав вибух. Як з’ясувалося пізніше, у своєму ліжку підірвався на гранаті 30-річний чоловік. Від отриманих травм криворіжець загинув на місці.
У будинку в момент вибуху була сестра загиблого, але з жінкою все добре, вона не постраждала.
Відомо, що чоловік працював таксистом. Де загиблий взяв гранату наразі невідомо. Вибухотехніки займаються обстеженням будинку.
Попередньо відомо, що чоловік ніби-то повернувся додому в пригніченому стані, ні з ким не розмовляв та закрився у своїй кімнаті. Усі обставини інциденту з’ясовують слідчі.
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