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У Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті у своєму ліжку

Сьогодні 20:40
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У Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті у власній кімнаті.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті у своєму ліжку

Про це повідомляє місцеве видання Свої. 

У вівторок, 18 липня, у Покровському районі Кривого Рогу пролунав вибух. Як з’ясувалося пізніше, у своєму ліжку підірвався на гранаті 30-річний чоловік. Від отриманих травм криворіжець загинув на місці. 

У будинку в момент вибуху була сестра загиблого, але з жінкою все добре, вона не постраждала. 

Відомо, що чоловік працював таксистом. Де загиблий взяв гранату наразі невідомо. Вибухотехніки займаються обстеженням будинку. 

Попередньо відомо, що чоловік ніби-то повернувся додому в пригніченому стані, ні з ким не розмовляв та закрився у своїй кімнаті. Усі обставини інциденту з’ясовують слідчі. 

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