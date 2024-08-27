У Кривому Розі чоловік підірвав гранату всередині автомобіля

У Кривому Розі стався моторошний інцидент.

У Кривому Розі чоловік підірвав гранату, перебуваючи всередині автівки.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, вибуху боєприпасу він пережив, від отриманих травм загинув на місці.

Інцидент стався на вулиці Дениса Комара. На опублікованому фото можна побачити, що автівка стоїть посеред місцевості із рослинністю.

Відомо, що попередньою кваліфікацією є самогубство.

На місці працюють правоохоронці та медики. Всі інші деталі події не розголошують.

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