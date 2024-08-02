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У Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчику

Сьогодні 08:33
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На одній з вулиць Кривого Рогу чоловік з невідомих причин підірвав гранату.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчику

У Кривому Розі на вулиці Спаській вчора, 1 серпня, пролунав вибух.

З’ясувалося, що там невідомий чоловік підірвав гранату біля житлового будинку.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, чоловік спочатку погрожував мешканцям, зокрема матерям із дітьми, які перебували на дитячому майданчику поруч. 

Він попросив, щоб ми встали та пішли у під’їзд з дітьми. Ми запитали: “Навіщо?”. А він каже “Ідіть у під’їзд”, – розповіла збентежена жінка, яка на той момент перебувала на місці інциденту зі своєю дитиною.

Жінка каже, що коли між ними та чоловіком виник конфлікт з приводу того, що вони не підуть з майданчика, останній показав вибухонебезпечний предмет. 

Ми схопилися та почали кричати…Він відійшов буквально на метр від лави та почав показувати, що витягне чеку (гранати – ред.), – говорить вона. 

Після того, як жінки побачили гранату, вони негайно повели дітей подалі від місця. Коли вони опинилися на безпечній відстані, жінка почала викликати правоохоронців та саме у той момент і стався вибух. 

Попередньо відомо, що чоловік арендував квартиру у житловому будинку, поруч з яким і трапився інцидент. Та перед цим не користувався хорошою репутацією. 

На місце прибула поліція, відповідні фото прикріпили до публікації.

 Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчику

А також оприлюднили фотографію ймовірного залишку вибухового предмету.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчику

Щодо постраждалих не повідомляється, обставини події з’ясовуватимуть правоохоронці. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранатою свою дружину та дитину.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік підірвав гранату біля дитячого майданчикуУкраїнська

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#Кривий Ріг #
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