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У Кривому Розі чоловік ходив по вулицям з арбалетом

Сьогодні 12:30
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Мешканців Кривого Рогу налякав чоловік, який ходив по вулиці з арбалетом.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік ходив по вулицям з арбалетом

Про цей випадок розповіли у Криворізькому відділенні поліції охорони. 

Так, днями до поліціянтів звернулися місцеві мешканці та розповіли, що бачили на одній із вулиць Кривого Рогу чоловіка, який ніс арбалет. Зброю він сховав у білий великий мішок, тому і викликав підозри у містян. 

Заявниця розповіла, щоб підозрілий чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння. 

Через деякий час поліціянти охорони знайшли мешканця Кривого Рогу, який ходив по вулиці з арбалетом. У нього вдома правоохоронці знайшли вказану зброю та викликали на місце слідчих, які будуть встановлювати обставини справи. 

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік ходив по вулицям з арбалетом

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Кривому Розі зібралися величезні черги за водою. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік ходив по вулицям з арбалетомУкраїнська

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