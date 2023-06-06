У Кривому Розі чоловік ходив по вулицям з арбалетом

Мешканців Кривого Рогу налякав чоловік, який ходив по вулиці з арбалетом.

Про цей випадок розповіли у Криворізькому відділенні поліції охорони.

Так, днями до поліціянтів звернулися місцеві мешканці та розповіли, що бачили на одній із вулиць Кривого Рогу чоловіка, який ніс арбалет. Зброю він сховав у білий великий мішок, тому і викликав підозри у містян.

Заявниця розповіла, щоб підозрілий чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Через деякий час поліціянти охорони знайшли мешканця Кривого Рогу, який ходив по вулиці з арбалетом. У нього вдома правоохоронці знайшли вказану зброю та викликали на місце слідчих, які будуть встановлювати обставини справи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Кривому Розі зібралися величезні черги за водою.

Читайте також:

Українська

Автор: