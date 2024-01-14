У Кривому Розі частина міста залишилася без тепла

Сьогодні деякі мешканці Кривого Рогу залишилися без тепла. Температура на вулиці -1 градус.

Причиною цього стало пошкодження на магістральному трубопроводі.

Чимало багатоповерхівок лишаються холодними. Зокрема у Покровському та Саксаганському районах.

Фахівці АТ “Криворізька теплоцентраль” прикладають максимум зусиль, аби вже сьогодні відновити послугу з постачання теплової енергії та перепрошують за тимчасові незручності, — сказано у повідомленні комунальників.

Тепла нема за такими адресами:

вул. Співдружності, 82, 84, 86-90, 92, 92а, 93, 94, 96, 97а, 100, 102, 104а, 106, 107, 107а, 108, 110, 112;

бульв. Маршала Василевського, 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11-15, 17, 18, 20, 21, 23-30, 32, 33, 35, 37;

вул. Спаська, 1-4;

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

Знову дати тепло в оселі містян обіцяють вже сьогодні.

Читайте також:

Українська

Автор: