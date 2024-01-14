Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі частина міста залишилася без тепла

Сьогодні 17:09
просмотров

Сьогодні деякі мешканці Кривого Рогу залишилися без тепла. Температура на вулиці -1 градус.

Новости Днепра про У Кривому Розі частина міста залишилася без тепла

Причиною цього стало пошкодження на магістральному трубопроводі.

Чимало багатоповерхівок лишаються холодними. Зокрема у Покровському та Саксаганському районах.

Фахівці АТ “Криворізька теплоцентраль” прикладають максимум зусиль, аби вже сьогодні відновити послугу з постачання теплової енергії та перепрошують за тимчасові незручності, — сказано у повідомленні комунальників.

Тепла нема за такими адресами:

  • вул. Співдружності, 82, 84, 86-90, 92, 92а, 93, 94, 96, 97а, 100, 102, 104а, 106, 107, 107а, 108, 110, 112;
  • бульв. Маршала Василевського, 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11-15, 17, 18, 20, 21, 23-30, 32, 33, 35, 37;
  • вул. Спаська, 1-4;
  • просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

Знову дати тепло в оселі містян обіцяють вже сьогодні.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Кривому Розі частина міста залишилася без теплаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі дії
Новини Дніпра
Сьогодні 16:30
Ворог обстрілював Нікопольщину: поліція проводить слідчі дії

Вчора ворог знову гатив по Нікопольщині. Обстріли спричинили чималі руйнування.

На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Тягнирядно
Новини Дніпра
Сьогодні 15:01
На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Тягнирядно

На війні загинув воїн ЗСУ з міста Кам’янське Дніпропетровської області Антон…

Дніпро-1 може достроково розірвати контракт з аргентинським легіонером та інші трансферні новини
Новини Дніпра
Сьогодні 13:28
Дніпро-1 може достроково розірвати контракт з аргентинським легіонером та інші трансферні новини

СК Дніпро-1 може розпрощатися с аргентинцем Еміліано Пурітою.

У Дніпровському районі горів легковий автомобіль Mercedes-Benz
Новини Дніпра
Сьогодні 12:41
У Дніпровському районі горів легковий автомобіль Mercedes-Benz

Сьогодні о 8 ранку на вулиці Мостова селища міського типу Царичанка…

Наверх