У Кривому Розі частина міста залишилася без тепла

Причиною цього стало пошкодження на магістральному трубопроводі.
Чимало багатоповерхівок лишаються холодними. Зокрема у Покровському та Саксаганському районах.
Фахівці АТ “Криворізька теплоцентраль” прикладають максимум зусиль, аби вже сьогодні відновити послугу з постачання теплової енергії та перепрошують за тимчасові незручності, — сказано у повідомленні комунальників.
Тепла нема за такими адресами:
Знову дати тепло в оселі містян обіцяють вже сьогодні.
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Козенко Антон
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