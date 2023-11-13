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  • У Кривому Розі “божа кара” наздогнала “пастора”, який переправляв псевдо-дияконів за кордон

У Кривому Розі “божа кара” наздогнала “пастора”, який переправляв псевдо-дияконів за кордон

Сьогодні 11:59
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Судитимуть "пастора" з Кривого Рогу, який незаконно переправляв чоловіків за кордон.

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31-річний криворіжець вирішив під виглядом гуманітарної місії переправляти військовозобов’язаних за кордон. Для цього він позиціонував себе як пастор та проповідник у трьох релігійних організаціях. 

Втім, “божа кара” наздогнала “пастора” і його схему викрили. 

Як повідомляють у Нацполіції, криворіжець виготовляв фіктивні документи, де зазначав, що його “диякони” мають перетнути кордон, щоб забрати гуманітарну допомогу. Чоловіки обіцяли повернутися, проте цього не робили та залишалися за кордоном. 

“Пастор” вивозив “дияконів” за межі України на своєму автомобілі. Під час однієї з таких подорожей його і затримали. 

Правоохоронці встановили, що криворіжець провернув щонайменше 10 таких подорожей. 

Нещодавно завершилося досудове розслідування у справі, тож справу криворіжця направили до суду. “Пастору” загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

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