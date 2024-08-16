У Кривому Розі блукала вулицею 7-річна дівчинка зі своїм однорічним братом

У Кривому Розі помітили малолітніх дітей, які ходили вулицею без батьків.

Днями небайдужа містянка повідомила патрульним про те, що у Центрально-Міському районі Кривого Рогу виявила двох маленьких дітей – хлопчика та дівчинку, що блукали вулицею без супроводу дорослих.

Про це розповіли в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу.

Правоохоронці одразу вирушили на місце. З дівчинкою провели невелику бесіду, в ході якої та розповіла, що їй сім років, а її брату один рік. З’ясувалося, що діти загубились.

На щастя, поліціянти встановили адресу проживання малечі та передали їх стурбованій матері, яка розшукувала їх усюди.

Яким чином обидві дитини опинилися на вулиці без супроводу дорослих та як саме вони загубилися – невідомо.

У поліції надали декілька порад, як батькам та дітям поводити себе у подібних ситуаціях:

Покладіть у кишеню дитині записку з ім’ям та прізвищем, телефоном батьків та адресою, або вивчіть з нею ці важливі дані.

Збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг.

Якщо загубили дитину у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації. Відеокамери й гучний зв’язок допоможуть її розшукати.

Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася. Нехай голосно кличе на допомогу, етикет тут недоречний.

Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.

Дитина має знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.

Тренуйте ситуації, коли малюк губиться — дитина має чітко знати, як діяти.

Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.

Ніколи не лякайте дитину поліцією. У дитини виробляється страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.

І головне – не панікувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопця, який зник напередодні.

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