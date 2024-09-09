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У Кривому Розі біля лікарні помітили лисеня (ВІДЕО)

Сьогодні 20:44
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У Кривому Розі на території лікарні бігало лисеня.

Новости Днепра про У Кривому Розі біля лікарні помітили лисеня (ВІДЕО)

У Кривому Розі місцеві жителі помітили, що біля лікарні №4 бігає мале лисеня.

Відео, на якому видно, як дика тварина ходить посеред вулиці міста, оприлюднили у місцевих Telegram-каналах.

Як саме та звідки воно потрапило на територію лікарні незрозуміло. Видно, що тварина щось шукає, ймовірно, їжу, або мати-лисицю. 

Також зауважимо, що незважаючи на те, що лисеня може виглядати невинно, важливо не наближатися до нього. Відомо, що ці дикі тварини є переносниками такої небезпечної хвороби, як сказ. 

У разі, якщо ви помітили диких тварин на території, де проживають люди, звертайтеся в КП “Зооконтроль” за телефоном: +380 68 828 2255. 

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати від сказу домашнього улюбленця.

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Новости Днепра про У Кривому Розі біля лікарні помітили лисеня (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі біля лікарні помітили лисеня (ВІДЕО)Русский

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