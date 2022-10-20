У Кривому Розі “АрселорМіттал” відновив видобуток руди після 3 місяців простою

Роботу металургійного відділу вдалося запустити раніше, чим планувалося.

Металургійний комбінат АрселорМіттал Кривий Ріг відновив видобування залізної руди після майже трьох місяців перерви, повідомила заводська газета “Металург”.

Раніше повідомлялося, що роботу кар’єрів призупинили з 1 серпня через зниження попиту на металопродукцію на європейських ринках та блокаду морських портів.

Видобування руди планували призупинити на три місяці. Але у вересні АрселорМіттал зміг експортувати додаткові 50 000 тонн залізорудного концентрату у Польщу, тому роботу гірничого департаменту запустили раніше.

Зараз працює один із двох кар’єрів і дві фабрики – дробильна та рудозбагачувальна. Запуск другого кар’єру залежатиме від обсягів споживання концентрату металургійним виробництвом АрселорМіттал Кривий Ріг і експортних можливостей.

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