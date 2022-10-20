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  • У Кривому Розі “АрселорМіттал” відновив видобуток руди після 3 місяців простою

У Кривому Розі “АрселорМіттал” відновив видобуток руди після 3 місяців простою

Сьогодні 16:48
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Роботу металургійного відділу вдалося запустити раніше, чим планувалося.

Новости Днепра про У Кривому Розі

Металургійний комбінат АрселорМіттал Кривий Ріг відновив видобування залізної руди після майже трьох місяців перерви, повідомила заводська газета “Металург”.

Раніше повідомлялося, що роботу кар’єрів призупинили з 1 серпня через зниження попиту на металопродукцію на європейських ринках та блокаду морських портів. 

Видобування руди планували призупинити на три місяці. Але у вересні АрселорМіттал зміг експортувати додаткові 50 000 тонн залізорудного концентрату у Польщу, тому роботу гірничого департаменту запустили раніше.

Зараз працює один із двох кар’єрів і дві фабрики – дробильна та рудозбагачувальна. Запуск другого кар’єру залежатиме від обсягів споживання концентрату металургійним виробництвом АрселорМіттал Кривий Ріг і експортних можливостей.

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