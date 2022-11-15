У Кривому Розі 500 шахтарів застрягли під землею через обстріли

15 листопада по Україні випустили близько ста ракета. Декілька прилетіли в Кривий Ріг. Мешканці області повідомляють про перебої зі світлом.

У Кривому Розі під землею застрягли шахтарі. Про це повідомили в Офісі президента. Попередньо, це сталося через знеструмлення підприємства.

Близько 500 працівників застрягли в шахті. Наразі ДСНС займаються їх визволенням.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Резніченка, росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування.

Через масований ворожий удар ситуація в енергосистемі складна. Вимикаємо всі другорядні електроприлади.

Все, що тільки можна. Споживаємо електрику максимально ощадно, – зазначив він.

За уточненою інформацією від начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, під землею під час вибухів в чотирьох шахтах знаходилось 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457. Під землею ще 109 людей.

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