У Кривому Розі 49-річний син знущався з літньої матері

У Кривому Розі на Дніпропетровщині син знущався зі старенької мами.

Криворіжець вербально ображав свою матір, яка згодом поскаржилася на свого сина до поліції. Спочатку жінка старалася не зважати на те, що 49-річний чоловік висловлюється на її адресу нецензурною лайкою, але він не збирався припиняти психологічне насилля над нею, тож постраждала звернулася до поліції.

Навіть після трьох профілактичних бесід чоловік не припинив ображати свою матір, тому проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насильства. 28 листопада справу скерували до суду, який має надати правову оцінку діям побутового тирана.

Поліціянти закликають звертатися до правоохоронців, якщо ви або ваші знайомі стали жертвами домашнього насильства.

На жаль, емоційне та фізичне насилля все ще розповсюджений злочин. Раніше у Дніпрі затримали відразу двох домашніх тиранів, які знущалися зі своїх дружин. А на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який бив свою літню маму.

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