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У Кривому Розі 28 серпня оголосили днем жалоби

Сьогодні 10:23
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У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару.

Новости Днепра про У Кривому Розі 28 серпня оголосили днем жалоби

Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по готелю у ніч на 27 серпня. 

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул. 

Нагадаємо, вночі о 23:20 26 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по готелю, в якому перебували люди. Наразі відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку, та п’ятьох постраждалих, з них одна жінка у важкому стані. Нині невідома доля двох зниклих людей. Ймовірно, вони знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. На місці працюють всі необхідні спецслужби. 

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