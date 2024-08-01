У Кривому Розі 16-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху: що з нею

16-річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху на вулиці Ярослава Мудрого. Вона отримала численні травми, зокрема хребта, відкритий та закритий перелом ноги. Постраждалу у важкому стані госпіталізували до реанімації.
Відомо, що дівчина була не в себе вдома. Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
Там опублікували відео, на якому люди, які стали свідками, намагаються допомогти травмованій до приїзду медиків.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху.
Читайте також:
Автор:
Стало відомо, хто налякав жителів Дніпра салютами вверечі 31 липня.
У Синельниківському районі затримали зловмисника.
На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити…
Хтось запустив салюти уночі в Дніпрі.