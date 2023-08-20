У Кривому Розі 15-річна дівчинка наклала на себе руки: повісилася на сходах

У приватному будинку в Центрально-Міському районі 15-річна дівчинка наклала на себе руки – вона повісилася на сходах.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
За словами близьких, останнім часом дівчинка була дуже замкнута. До цього — відвідувала психолога.
На місце події викликали правоохоронців. Вони будуть встановлювати усі обставини.
На жаль, останнім часом кількість самогубств, особливо серед підлітків, зросла: у Дніпрі на дереві повісилась 17-річна дівчина, а на Нікопольщині 17-річний хлопець задушив себе пакетом.
Якщо ви помітили, що ваші рідні ведуть себе дуже дивно або мають суїцидальні думки, поговоріть з ними, а краще сходіть разом до фахівця!
Читайте також:
Автор:
Висота цієї вершини становить 3967 метрів.
Вічна слава!
Бережіть себе!
Важлива інформація!