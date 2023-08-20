У Кривому Розі 15-річна дівчинка наклала на себе руки: повісилася на сходах

У Кривому Розі стався жахливий випадок.

У приватному будинку в Центрально-Міському районі 15-річна дівчинка наклала на себе руки – вона повісилася на сходах.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

За словами близьких, останнім часом дівчинка була дуже замкнута. До цього — відвідувала психолога.

На місце події викликали правоохоронців. Вони будуть встановлювати усі обставини.

На жаль, останнім часом кількість самогубств, особливо серед підлітків, зросла: у Дніпрі на дереві повісилась 17-річна дівчина, а на Нікопольщині 17-річний хлопець задушив себе пакетом.

Якщо ви помітили, що ваші рідні ведуть себе дуже дивно або мають суїцидальні думки, поговоріть з ними, а краще сходіть разом до фахівця!

Читайте також:

Українська

Автор: