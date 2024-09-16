У Кривому Розі 14-річний хлопець вистрелив собі в голову з рушниці

13 вересня у Покровському районі 14-річний хлопець вистрелив собі у голову з помпової рушниці, яка офіційно зареєстрована. Медикам не вдалося врятувати підлітка.
Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
Там також зазначили, що підліток жив із бабусею, поки тато був на фронті. Відомо, що батько загиблого після звістки про смерть сина наніс собі вогнепальне поранення з кулемету. Військовий зараз у лікарні у важкому стані.
У поліції підтвердили інформацію про стрілянину, повідомляє “Суспільне”.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір’я будинку.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки та загинула.
У Кривому Розі сьогодні буде чутно планові вибухи.
У Кривому Розі в чоловіка вдома виявили купу боєприпасів.
Вночі у Кривому Розі пролунали вибухи.