У Кривому Розі 11-річний хлопчик впіймав на вудку пакет з гранатами

Інцидент трапився під мостом на вул. Калнишевського. Під час риболовлі 11-річний хлопчик витягнув на вудкі пакет, у якому були декілька гранат. Інші рибалки, які стали свідками незвичного улову, викликали правоохоронців.
Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
Правоохоронці, які приїхали на місце події виявили, що гранати були страйкбольними.
Це імітаційні боєприпаси, які використовують у ході навчання та тренувань команд, на іграх. Найчастіше вони виготовлені на основі безпечної піротехніки, та не становлять загрози.
Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпропетровщині закидав квартиру своєї сусідки димовими шашками та гранатами.
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