У Кривому Розі 11 липня пролунають вибухи: причини та час

Жителі Кривого Рогу почують щонайменше два вибухи посеред дня 11 липня.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У четверг 11 липня о 12:00 у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) буде проведено плановий виробничий вибух.

Також, о 14:00 планується вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Мер міста наголошує, що виробничі вибухи контролюються, причин для запокоєння немає.

Також він повідомив, що вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожий розвідувальний БпЛА.

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