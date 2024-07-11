У Кривому Розі 11 липня пролунають вибухи: причини та час

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У четверг 11 липня о 12:00 у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) буде проведено плановий виробничий вибух.
Також, о 14:00 планується вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Мер міста наголошує, що виробничі вибухи контролюються, причин для запокоєння немає.
Також він повідомив, що вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожий розвідувальний БпЛА.
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