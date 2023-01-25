У Криму та Бєлгороді по місцевим каналам показували звернення Зеленського

25 січня на телеканалах Росії та окупованого Криму показували звернення Володимира Зеленського. Відео з доказами публікують місцеві мешканці.
Жителі Бєлгородської області побачили звернення Зеленського по телевізору. А потім зник сигнал. Влада поки що мовчить, – написав Telegram-канал “Блетгород”.
Пізніше влада Бєлгорода заявила, що це була несанкціонована заміна супутникового сигналу.
Якась чєртовщіна, – прокоментувала побачене мешканка БНР, яка поділилася відео-доказами.
Це ж відео бачили мешканці окупованого Криму. Замість російського ТБ там показували Зеленського.
Скоріше за все, це справа рук хакерів, які таким чином вирішили привітати Володимира Олександровича з днем народження. Нагадаємо, раніше перша Леді Олена Зеленська опублікувала зворушливе звернення до свого чоловіка.
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