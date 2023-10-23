У КП «Дніпроводоканал» просять мешканців розрахуватися з боргами і не накопичувати їх

Мешканці Дніпра за послугу водопостачання та водовідведення заборгували більше ніж 800 млн грн. Із них близько 100 млн грн — юридичні особи.

«Просимо мешканців сплатити борги і не накопичувати їх. Від цього залежить якісне надання послуги. Йдеться про транспорт, оперативне усунення аварійних ситуацій, обслуговування генераторів, які підприємство придбало, аби дніпряни були з водою у разі відключень електроенергії», — підкреслив під час брифінгу 23 жовтня представник КП «Дніпроводоканал» Ян Майдан.

Він також додав, що боржники мають можливість укласти договір на реструктуризацію. Тобто сплачувати частинами.

«Реструктуризація дозволяє споживачу поступово погашати накопичений борг. А головне – уникнути примусового методу його стягнення та додаткових грошових витрат, пов’язаних із цим. Для укладання такого договору споживач може звернутись як до абонентських служб нашого підприємства, так і до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП». Сплачуючи борги, потрібно оплачувати і поточні рахунки», — додав Ян Майдан.

Контактні номери телефонів абонслужб за посиланням.

Українська

Автор: