У кінологів з відомого пошуково-рятувального загону з Павлограда псевдоволонтери вкрали цінне обладнання

Кінологи "Антарєсу" стали жертвами шахраїв.

Шахраї, видаючи себе за волонтерів, вкрали цінне обладнання у Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону “Антарес”. Про крадіжку кінологи заявили на офіційній Facebook-сторінці.

Кінологи чи не щодня беруть участь у складних пошукових операціях поблизу фронту або на місці ворожих прильотів. Нещодавно псевдоволонтери вкрали цінне обладнання, спорядження для собак, форму, а також символіку загону.

Раніше кінологи заявляли про те, що інші люди приписують собі досягнення пошуковців. Тому рятувальники закликають людей повідомляти їх про випадки, якщо хтось використовує фото, відео та логотипи “Антарєс” у власних цілях. Це стосується також форми, наліпок та іншого мерчу з символікою загону.

Представники “Антарєсу” кажуть, що іноді дарують волонтерам чи військових речі зі своєю символікою, але це робить керівництво загону і лише як подарунок для особистої колекції.

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