У кількох містах Дніпропетровщини впровадили майже європейські тарифи на воду

"Золота "вода вже в кранах деяких міст Дніпропетровщини.

Місцевий водоканал, який відповідає за постачання води до міста Покров, що на Дніпропетровщині, повідомив про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 липня у три рази. Про це йдеться на сайті місцевого водоканалу.

Зокрема, тариф складатиме 130,68 грн за кубометр, з яких 88,74 грн за 1 куб.м – за водопостачання та 41,94 грн за 1 куб.м за водовідведення.

У комунальному підприємстві таке тарифоутворення підвищенням цін на електроенергію, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, різні реагенти, запчастини і т.д.

Це неабияк збурило місцевих жителів і не дарма, адже за словами Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, містечко Покров у Дніпропетровській області за тарифами на воду зрівнялося з польською Варшавою. У столиці сусідньої країни споживачі платять 11,46 злотих (112 грн за кубічний метр) за воду та каналізацію.

Європейські ціни на воду встановили і в Нікополі: 130 грн за куб. Не відстає Марганець – тариф зріс до 125 грн за куб.

Такі стрибки тарифів пояснюються тим, що воду до району тепер постачають через водогін Запоріжжя-Марганець-Нікополь-Покров, який мав би полегшити життя мешканців, після того, як люди понад рік були без нормального водопостачання.

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